Во время игры в минском дворе на мальчика упали ворота

Лужа крови на детской площадке, скорая помощь и слёзы родителей. Так запомнился тот роковой день жителям улицы Рокоссовского. А пострадавшему Роме напоминанием будут шрамы.

Александр Мазурин, отец Ромы:

В домофон позвонили девочки и сказали: «У Ромы кровь идёт с носа». И когда он пришёл домой, кровь с носа - это не то. Там аж до кости было.

Маргарита Мазурина, мать Ромы:

У ребёнка очень большая потеря крови, швы наложены на переносицу, ссадины, вся скула в ссадинах, и очень сильная рана на затылке.

Вот уже несколько месяцев на теплотрассе ведутся ремонтные работы. Дети вынуждены играть неподалёку от ям, потому что дворы раскопаны вдоль и поперёк.

Роман Мазурин:

Я играл с двумя одноклассницами, и тут они убежали. А я хотел посмотреть, куда они побежали. Стояли ворота, я их зацепил, и они на меня повалились.

Однако Рома не растерялся и смог удержать металлическое ограждение. Если бы ребёнок упал в яму, то последствия были бы куда трагичнее.

Роман Мазурин:

Одни ворота были наполовину наклонены. А другие просто лежали на песке. Я упал и скинул эти ворота вниз, в канаву.

Неустойчивое ограждение стояло только с одной стороны ямы. Весь оставшийся участок теплотрассы был вовсе не огорожен.



Маргарита Мазурина:

Конечно, дети всё равно где-то бегают. Усмотреть за ними, может, и сложно. Но хотелось бы к нашим строительным организациям обратиться, чтобы если это ограждение, чтобы это действительно было огорожено. Чтобы дети не могли зайти за него… или как это всё-таки должно подчёркиваться.

Любопытство заставляет детей преодолевать препятствия. Наличие ограждений не всегда останавливает ребят в желании поиграть на стройке. В таком случае строительные организации не несут ответственности за жизнь и здоровье детей.



Директору «Теплосетистрой» Дмитрию Шуриму придётся ответить за случившееся с Ромой.

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителей»:

В данной ситуации пострадал несовершеннолетний ребёнок, поэтому подлежат возмещению все расходы, связанные с его лечением: оплата лекарств либо услуг косметолога, если такие понадобятся. Если добровольно суммы денежных средств не будут выплачены, необходимо обратиться с исковым заявлением в суд.



Рома занимается спортом. Сейчас из-за травм он вынужден пропускать занятия по плаванию. А вместо уроков посещает врачей. Но, несмотря на всё это, он мужественно переживает происходящее и терпит боль.

Александр Мазурин:

Поедем в милицию писать заявление. Пусть разбираются с этими организациями. Пусть несут ответственность те люди, которые допустили это.

Дмитрий Шурим встречался с Ромой и его родителями. А к моменту приезда съёмочной группы вокруг ям были расставлены почти все ограждения и трубы засыпаны землёй.

Дмитрий Шурим, директор УП «Теплосетистрой»:

То, что происходит – это неправильно. Мы должны были принять меры для того, чтобы это не произошло. Мы исправим ситуацию в кратчайшие сроки. И для меня было бы очень неприятно и тяжело, если бы это случилось с моим ребёнком. Мы поговорили с отцом. Готовы оплатить лечение, готовы компенсировать моральный ущерб. Объект большой, строится два года. К сожалению, мы мешаем жителям. Приносим свои извинения за это.

Ребёнок, у которого вся жизнь впереди, вынужден расплачиваться здоровьем за ошибки взрослых. Извинения, оплата ущерба и юридические разбирательства не избавят его от шрама на лице. Эту трагедию легче было предотвратить, чем сейчас устранять последствия.

Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»:

городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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