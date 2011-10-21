Во время игры в минском дворе на мальчика упали ворота

Александр Мазурин, отец Ромы:
В домофон позвонили девочки и сказали: «У Ромы кровь идёт с носа». И когда он пришёл домой, кровь с носа - это не то. Там аж до кости было.
Маргарита Мазурина, мать Ромы:
У ребёнка очень большая потеря крови, швы наложены на переносицу, ссадины, вся скула в ссадинах, и очень сильная рана на затылке.
Вот уже несколько месяцев на теплотрассе ведутся ремонтные работы. Дети вынуждены играть неподалёку от ям, потому что дворы раскопаны вдоль и поперёк.
Роман Мазурин:
Я играл с двумя одноклассницами, и тут они убежали. А я хотел посмотреть, куда они побежали. Стояли ворота, я их зацепил, и они на меня повалились.
Однако Рома не растерялся и смог удержать металлическое ограждение. Если бы ребёнок упал в яму, то последствия были бы куда трагичнее.
Роман Мазурин:
Одни ворота были наполовину наклонены. А другие просто лежали на песке. Я упал и скинул эти ворота вниз, в канаву.
Неустойчивое ограждение стояло только с одной стороны ямы. Весь оставшийся участок теплотрассы был вовсе не огорожен.
Маргарита Мазурина:
Конечно, дети всё равно где-то бегают. Усмотреть за ними, может, и сложно. Но хотелось бы к нашим строительным организациям обратиться, чтобы если это ограждение, чтобы это действительно было огорожено. Чтобы дети не могли зайти за него… или как это всё-таки должно подчёркиваться.
Любопытство заставляет детей преодолевать препятствия. Наличие ограждений не всегда останавливает ребят в желании поиграть на стройке. В таком случае строительные организации не несут ответственности за жизнь и здоровье детей.
Директору «Теплосетистрой» Дмитрию Шуриму придётся ответить за случившееся с Ромой.
Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителей»:
В данной ситуации пострадал несовершеннолетний ребёнок, поэтому подлежат возмещению все расходы, связанные с его лечением: оплата лекарств либо услуг косметолога, если такие понадобятся. Если добровольно суммы денежных средств не будут выплачены, необходимо обратиться с исковым заявлением в суд.
Рома занимается спортом. Сейчас из-за травм он вынужден пропускать занятия по плаванию. А вместо уроков посещает врачей. Но, несмотря на всё это, он мужественно переживает происходящее и терпит боль.
Александр Мазурин:
Поедем в милицию писать заявление. Пусть разбираются с этими организациями. Пусть несут ответственность те люди, которые допустили это.
Дмитрий Шурим встречался с Ромой и его родителями. А к моменту приезда съёмочной группы вокруг ям были расставлены почти все ограждения и трубы засыпаны землёй.
Дмитрий Шурим, директор УП «Теплосетистрой»:
То, что происходит – это неправильно. Мы должны были принять меры для того, чтобы это не произошло. Мы исправим ситуацию в кратчайшие сроки. И для меня было бы очень неприятно и тяжело, если бы это случилось с моим ребёнком. Мы поговорили с отцом. Готовы оплатить лечение, готовы компенсировать моральный ущерб. Объект большой, строится два года. К сожалению, мы мешаем жителям. Приносим свои извинения за это.
Ребёнок, у которого вся жизнь впереди, вынужден расплачиваться здоровьем за ошибки взрослых. Извинения, оплата ущерба и юридические разбирательства не избавят его от шрама на лице. Эту трагедию легче было предотвратить, чем сейчас устранять последствия.
Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»:
городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.
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