Минская фирма, продающая квас, подставила работниц, сыграв ни их незнании законов?

Еще недавно Светлана и Вера не знали о существовании друг друга, а сегодня они ведут себя как давние подруги. Девушки познакомились летом текущего года, когда пришли устраиваться на одну и ту же работу – в ООО «Квас».

Светлана Коляго:

Мы подписали договор подряда, в котором указывалось, что будет почасовая оплата, плюс проценты и дополнительно - премия.

Все мы помним установленные на каждом углу бочки с надписью «Живой квас». На протяжении всего лета Светлана и Вера спасали население от жары и жажды, продавая всеми любимый прохладительный напиток. Девушки признаются, работать было нелегко: целыми днями приходилось сидеть у бочки под открытым небом.

Летняя пора закончилась, а вместе с ней и квас. Продавцы ждали обещанных гонораров.

Вера Суверина:

Я работала два месяца, за один месяц рассчитали с задержкой, за второй месяц до сих пор не могу получить свои деньги. Говорят, большая недостача.

Светлана Коляго:

Мне сказали, что «недостача превышает заработанные суммы, и денег вы не получите».

Светлана и Вера в один голос заявляют, что они порядочные и честные девушки, и у них даже мысли не возникало о воровстве. Съемочная группа программы «Добро пожаловаться» встретилась с директором предприятия, чтобы выяснить, на каком основании продавцам не выплачиваются деньги.



Эдуард Сергиенко, директор ООО «Квас»:

Ежедневно заполнялись акты, сколько человек продал кваса, сколько продал тары. И у Коляго, и у Сувериной были выявлены недостачи: по 9-12 литров за смену. Эти документы хранятся у нас, они были подписаны ими лично.

Возникает вопрос: если Светлана и Вера действительно добросовестно относились к своей работе, то зачем они сами себе подписывали приговор воровок? Ежедневно расписываясь в актах приемки-сдачи, в которых фиксировалось больше проданного кваса, чем его было на самом деле.

Светлана Коляго:

Каждый раз звонил диспетчер и снимал показания счетчика, но сам факт в том, что когда заканчивалась бочка, звонишь, а они говорят: у вас должно быть еще столько-то кваса. Когда задавался им вопрос, кто дает гарантию, что в бочке ровно 150, 300, 600 литров? Они говорили, что никто.

Директор заверил: гарантия на то, что в бочке находится энное количество кваса, все же есть.

Эдуард Сергиенко, директор ООО «Квас»:

Бочка опечатывается, опломбируется заводом и поставляется на точку. В обязанностях продавцов - проверять эту пломбу. Продавец получал накладную, подписывался под ней.

Девушки верили на слово, что в бочке определенное количество кваса, которое необходимо продать. А сейчас их обвиняют в недостаче. У них даже на руках актов приемки-сдачи нет.

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

Данный акт составляется в двух экземплярах: один хранится у заказчика, второй у работника. Если у девушек отсутствует акт приемки-сдачи оказанных услуг, то доказать, какую сумму выплаты вознаграждения должен выплатить заказчик, достаточно проблематично.

Более того, Светлана и Вера невнимательно прочли условия договора. Да, он предусматривал выплату вознаграждения за отработанные часы, но вот ни о каких процентах от выручки речи там не шло. Была возможна лишь выплата премии, и то при условии выполнения плана. А план, со слов руководства фирмы, девушки не выполнили, более того, тому есть письменное подтверждение в виде актов приемки-сдачи, подписанных самими же продавцами.

Светлана Коляго:

У нас были большие проблемы со счетчиками. На каждой бочке счетчик. Счетчик крутился больше, чем надо. Если наливаешь 0,2 стаканчик, тебе показывает, что 0,3.



Так почему же девушки молчали об этом и продолжали работать? Теперь выяснить, кто больше всех выпил кваса и как налажен квасный бизнес, невозможно. У Светланы и Веры нет доказательств своей правоты. Зато в следующий раз при устройстве на работу девушки будут внимательно читать условия договора и только потом ставить подпись.

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