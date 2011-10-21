Что делать, если ваш багаж не прибыл на транспортерную ленту в аэропорту?

Каждый десятый пассажир хотя бы раз в жизни имел проблемы, связанные с потерей багажа.

Дина Гриневич:

В этом году мы решили отдохнуть за границей в Италии, летели самолетом «Белавиа». По прибытии в аэропорт мы прождали свой багаж около полутора часов. Но багаж так и не получили.

Особо ценных вещей в багаже не было, но те, что пропали, были крайне необходимы.

Дина Гриневич:

На второй день мы купили зубную пасту, щетки, купальник – то, без чего отдых невозможен.

Только через семь дней, когда отдых уже подходил к концу, в номер доставили чемодан с вещами. Естественно семейная пара попыталась добиться правды и возместить расходы.

Дина Гриневич:

Во-первых, были переговоры незапланированные, туроператору звонила. В среднем около 100 тысяч белорусских я потратила на разговоры. И на вещи, которые мы приобрели, я думаю, приблизительно евро 60 потратили.

Покупки остались у Дины, но это ее не успокаивает. Отправляясь на отдых, женщина строго просчитала, сколько ей понадобится денег на ежедневные расходы. Незапланированные траты пробили серьезную брешь в ее кошельке и изменили планы. По приезду женщина обратилась с заявлением к авиаперевозчику.

Дина Гриневич:

Ответили, что я не дождалась багажа и покинула аэропорт. Есть ли какие-то нормативные документы, которые устанавливают время ожидания багажа? Получается что полутора часов недостаточно?

Игорь Гаврилюк, начальник комплекса наземного обслуживания авиакомпании РУП «Белавиа»:

Пассажир вообще не должен ждать свой багаж. Если багаж прибыл, он попадает на транспортерную ленту. Пассажир его получает и все.

Выходит, что заявление о том, что Дина не дождалась своего багажа, не совсем корректно.

Игорь Гаврилюк, начальник комплекса наземного обслуживания авиакомпании РУП «Белавиа»:

Но если багаж не прибыл, то сразу после заявления представителю авиакомпании начинается поиск этого багажа.

Прежде всего, пострадавшему надо написать заявление, в котором необходимо подробно описать внешний вид багажа и его содержимое. Существенно сократит время поиска заранее приклеенная и вложенная в чемодан бирка с указанием на ней вашей фамилии и номера телефона.

Игорь Гаврилюк:

Существует и действует у нас в авиакомпании самая новая версия электронного розыска багажа. Это процесс виртуальный, и сам пассажир может участвовать в этом процессе.

Так бывает что вы, например, летели рейсом Минск-Варшава, а ваш багаж нашли в Стокгольме.

Период, за который должен быть найден багаж – месяц. Если в течение этого строка багаж не будет найден, он переходит в категорию утерянного.

Игорь Гаврилюк:

Мы действуем по международным правилам. Действует Чикагская конвенция. И авиакомпании каждый килограмм утерянного багажа оценивают в размере 20 долларов.

Но как быть героине этого сюжета? Ведь ее багаж утерян не был. Она понесла непредвиденные траты в связи с задержкой выдачи багажа. Шансы, что в суде Дине удастся отсудить деньги, потраченные на зубную пасту, щетку, мыло, купальник, мизерны. Но не стоит унывать. Возможно, не желая ронять свое имя, авиаперевозчик как-то компенсирует расходы. Такие случаи не редки. Есть еще одна статья компенсации.

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

Также потребитель в праве требовать в судебном порядке уплаты компенсации морального вреда.

На будущее всем авиапассажирам советуем не отправлять в багажное отделение ценные вещи. Самые необходимые предметы, если позволяют габариты, лучше брать в салон самолета.

Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»:

городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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