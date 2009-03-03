ВНУЧКУ В НАГРУЗКУ

Вопрос задает Анастасия Буркова с улицы Матусевича:

«Моя невестка с двумя своими детьми много лет прожила со мной в моей квартире. Теперь она построила кооператив из расчета жилой площади на нее и двоих детей, а переезжать собирается только с одним сыном, дочь же, то есть мою внучку оставляет мне. Честно говоря, внучка эта не подарок и жить с ней мне не хочется. Скажите, имеет ли право невестка оставить дочку у меня и не заселить ее в новую квартиру?»

Комментирует юрист Екатерина Орловская:

«Уважаемая Анастасия, получая квартиру на определенный состав семьи, все взрослые члены семьи подписывают обязательство переселиться в новое жилье. Отказ одного из них от переселения может привести к тому, что состав семьи изменится, а, соответственно, может предоставляться меньшее по размеру жилое помещение. Кроме того, владелец прежнего жилья имеет право обратиться в суд с иском о выселении внучки из старого жилого помещения с переселением ее в получаемую кооперативную квартиру.»

