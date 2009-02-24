ПО КАКОМУ ПРАВУ?

Вопрос задает Николай Цыплаков с улицы Филатова:

«Не так давно у меня умер отец. В своем завещании он оставил на меня дом. Однако в доме живет еще и мать, которая тоже желает получить свою долю. Дом родители строили в браке, вкладывали общие деньги. Дает ли это матери какие-то права на владение?»

Комментирует юрист Григорий Бузо:

«Уважаемый Николай, имущество, приобретенное супругами в браке, считается их общим совместным имуществом независимо от того, на кого оно было оформлено. Таким образом, Ваша мать является владелицей одной второй доли дома. Завещание отца распространяется только на принадлежавшую ему долю имущества, т.е. на половину дома.

