Как будет осуществляется расчет подоходного налога, если в течение года проданы 2 авто?

Вопрос задает Александр Назарчук с улицы Киселева:

«Так сложилось, что в течении одного года пришлось продать второй автомобиль. Как будет осуществляется расчет подоходного налога, который придется уплатить? И еще небольшоое уточнение. Свой второй автомобиль я покупал за 3.000 долларов, а продал за 2.500, с какой суммы будет насчитан налог?»

Комментирует юрист Тамара Козловская:

«Уважаемый, Александр, доход, полученный от реализации второго автомобиля в течение календарного года, подлежит обложению подоходным налогом по ставкам пункта 1 статьи 18 Закона Республики Беларусь «О подоходном налоге с физических лиц», т.е. от 9 до 30 процентов. Фактически понесенные плательщиком расходы, связанные с приобретением возмездно отчуждаемого имущества, в данном случае второго автомобиля, исключаются налоговым органом из доходов плательщика при предоставлении им налоговой декларации (расчета) по окончании календарного года на основании документов, подтверждающих понесенные расходы. В случае превышения расходов, связанных с приобретением второго автомобиля над понесенными доходами от его отчуждения, расходы принимаются равными доходу. Более подробную информацию вы можете узнать в налоговой инспекции своего района.»