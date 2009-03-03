ВЕРНУТЬ ДЕТЕЙ

Вопрос задает Наталья Смирнова с улицы Голодеда:

«Мою знакомую в марте прошлого года по суду лишили родительских прав. Когда ребенка забрали в детский дом, мать попросила директора на усыновление его не отдавать. Случившееся оказалось для нее хорошим уроком. Она исправилась, решила добиваться восстановления родительских прав. А недавно узнала, что ребенок передан в другую семью на полное усыновление. Что же получается: родная мать не может вернуть ребенка никаким образом?»

Комментирует юрист Екатерина Орловская:

«Уважаемая Наталья, согласно статье 84 Кодекса Республики Беларусь «О браке и семье», восстановление родительских прав допускается, если этого требуют интересы детей и если дети не усыновлены. Восстановление в родительских правах производится только в судебном порядке по иску лица, лишенного родительских прав. Отмена усыновления, если оно имеет место, производится только в судебном порядке, что предусмотрено статьей 137 Кодекса РБ «О браке и семье».

