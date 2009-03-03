КОМУ ПРЕТЕНЗИИ?

Вопрос задает Александр Дубовиков с улицы Мирошниченко:

«Недавно я купил электрошашлычницу, но через какое-то время она стала плохо работать. К кому я, как потребитель могу предъявить претензии на качество товара и на ком лежит обязанность доказывания - является товар качественным или нет?»

Комментирует юрист Игорь Позняков:

«Уважаемый Александр, по общему правилу в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона « О защите прав потребителей» потребитель по своему выбору вправе предъявить требования в отношении недостатков товара продавцу или изготовителю в течение гарантийного срока, установленных изготовителем. В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец либо изготовитель отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения им правил пользования, хранения или транспортировки товара. В отношении товаров, на которые гарантийные сроки не установлены либо гарантийные сроки составляют менее двух лет, потребитель вправе предъявить указанные требования продавцу либо изготовителю, если докажет, что недостатки товара возникли до его передачи потребителю.

