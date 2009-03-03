НАЛОГИ НАСУЩНЫЕ

Вопрос задает Григорий Шаповалов с улицы Тимирязева:

«Как удерживается подоходный налог с совместителей в 2008 году? Нужно ли совместителю писать заявление об удержании подоходного налога по прогрессивной шкале?»

Комментирует юрист Екатерина Орловская:

«Уважаемый Григорий, в соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Республики Беларусь «О подоходном налоге с физических лиц» налоговая ставка устанавливается в размере 15% в отношении доходов, получаемых плательщиками от налоговых агентов, не являющихся местом их основной работы. Таким образом, при работе по совместительству доходы физического лица подлежат налогообложению по ставке 15%. В 2008 году действующая редакция пункта 3 статьи 18 Закона, не предусматривает подачу плательщиком заявления об удержании подоходного налога по прогрессивным ставкам вместо ставки 15%. В месте с тем, Вы можете по истечении календарного года подать налоговую декларацию (расчет) в налоговый орган по месту жительства для пересчета налога по прогрессивным ставкам с включением доходов, налогообложение которых произведено по ставке 15%, в совокупный годовой доход для получения стандартных, социальных, имущественных и профессиональных налоговых вычетов.»

