СКУТЕР ИЛИ МОТОЦИКЛ?

Вопрос задает Олег Полегошко с улицы Кольцова:

«У меня есть скутер, объем двигателя у которого 49,9 см куб. конструктивная скорость в пособии по эксплуатации не указана, а спидометр установлен с максимальным делением в 70км/ч. Недавно инспектор ГАИ хотел наказать меня за езду без прав, так как мой скутер относится к мотоциклам. Мне кажется инспектор был не прав?»

Комментирует юрист Тамара Козловская:

"Уважаемый Олег, согласно правилам дорожного движения, мотоциклом является механическое транспортное средство с рабочим объемом двигателя более 50 куб. сантиметров, а также оборудованное двигателем с рабочим объемом до 50 куб. см, имеющее максимальную конструктивную скорость движения (определенную их технической характеристикой) более 50 км/ч. Во многих периодических изданиях регулярно публикуются списки мотороллеров (скутеров), которые приравниваются к мотоциклам. Но рынок не стоит на месте, и поэтому список этот постоянно обновляется."

