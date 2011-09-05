В мебельном салоне «Лагуна» нет грузчиков. Зато есть тележка

Красивый удобный диван — главное украшение любой гостиной. В поисках подходящего мягкого уголка Людмила Иванова провела ни один день. В итоге выбор пал на уютный диванчик в минском салоне «Лагуна».

Людмила:

Доставка у них не предусмотрена. Я нашла машину.

Нанятая Людмилой машина стояла у главного входа мебельного салона, оставалось вынести диван из магазина и загрузить в автомобиль.

Людмила:

Ждем, когда вынесут диван, но диван нам не выносят и говорят, что у них нет грузчиков. Мы, говорит, можем вам предоставить тележку.

Такое заявление продавцов возмутило Людмилу. Неужели в солидном столичном мебельном магазине нет грузчиков? А купленный диван женщине нужно тащить самой на тележке?

Людмила:

Меня интересует: каким образом доставляются крупные товары, если покупатель физически не может поднять эту вещь? Крупногабаритная мебель, как я знаю, доставляется бесплатно до подъезда.

Действительно, многие магазины осуществляют доставку мебели и других крупногабаритных товаров на дом, причем бесплатно. Таким образом, продавцы стараются привлечь покупателей, но это не входит в их обязанности.

Сергей Федорец, юрист:

Законодательство РБ не предусматривает обязанность продавца по доставке нового крупногабаритного товара по месту жительства потребителя. В том случае если товар будет поврежден при перевозке транспортом покупателя, ответственность продавца не наступает.

Другое дело если бы Людмила купила диван и дома обнаружила в нем производственный брак, тогда она могла бы смело обращаться в магазин и требовать замены товара. И все проблемы с транспортировкой ложились бы на плечи продавца.

Сергей Федорец, юрист:

В случае замены продавец обязан забрать товар и привезти новый по месту жительства покупателя.

Администрация мебельного салона «Лагуна», в котором Людмила покупала диван, пожимает плечами. На шесть магазинов по всему городу у организации всего один грузчик. Вот и приходится покупателям предлагать тележки вместо удобного сервиса с доставкой на дом. Сэкономив деньги на найме рабочих-грузчиков, магазин теряет клиентов.

Напоминаем, что на телеканале «Столичное телевидение» работает «горячая линия». Городской 290-66-00 и мобильный 1-600-700.