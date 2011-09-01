Духовка, купленная минчанкой в магазине «Техномаркет», покрылась ржавчиной. Магазин отказывается выплатить денежные средства

В связи с ремонтом, в семье Луцевич было решено поменять бытовую технику.

Анжела Луцевич:

В интернете нашла магазин «Техномаркет», обратилась, купила у них варочную панель и духовой шкаф. Пришел мастер по установке. Когда он его туда-сюда двигал, чтобы определить размер, остались отпечатки пальцев на поверхности. Протерла тряпкой, на следующий день мастер указал мне на то, что она поржавела, я даже не обратила на это внимания!

Казалось бы, с чего бы это покрыться коррозией новенькому, совсем не бывшему в употреблении духовому шкафу. Ведь все делалось согласно инструкции: только губка и вода. Поэтому, не раздумывая, Анжела обратилась в магазин, где ей пообещали провести экспертизу.

Анжела Луцевич:

Мне сказали, что я помыла ее кислотой. Сказали, что это только моя вина, отказались выплатить денежные средства и заменить шкаф.

Тем не менее, экспертизу как таковую магазин не проводил.

Тамара Бельская, заместитель председателя «Белорусского общества защиты потребителей»:

Заключение магазина дано в отношении проявления неисправности, связанной с работоспособностью или неработоспособностью данного духового шкафа. Соответственно продавец рассмотрел обращение потребителя не по той причине, по которой он обращался, а по своему усмотрению.

У руководства «Техномаркета» есть свое мнение насчет причины появления ржавчины на их изделии.

Владимир Ветер, заместитель директора магазина «Техномаркет»:

В квартире был ремонт, духовка была в распакованном виде и на ней были явные следы попадания каких-то материалов ремонта: строительная пыль, известка и что-то там еще.

Но для того, чтобы из-за извести появилась ржавчина на духовке, нужно было бы месяц разводить раствор и белить потолки. Либо чтобы тазик с раствором неделю стоял возле духовки. Однако выяснить, на чьей стороне правда, при проведении внешнего осмотра невозможно.

Тамара Бельская, заместитель председателя «Белорусского общества защиты потребителей»:

В данном случае потребитель может обратиться к продавцу как за проведением экспертизы со стороны продавца либо обратиться в любое экспертное учреждение, имеющее лицензию на судебно-экспертную деятельность за проведением экспертизы по определению причины ржавления духового шкафа самостоятельно.

Чтобы в такие ситуации как Анжела не попадать – читайте инструкцию. В продаже сейчас огромное количество моющих средств, и необходимо внимательно смотреть, что подходит для того или иного изделия из металла. Обратите внимание на мелкий шрифт и значки.

Анжела Луцевич:

Приходишь в магазин, видишь: нержавеющая сталь. Понимаешь, что это нержавейка. Покупаешь, оказывается, «ржавейка». Вот у нас получилась ржавеющая нержавейка.

Кто прав, а кто виноват - покажет только экспертиза, сообщает корреспондент телекомпании "Столичное телевидение". К сожалению, в очередной раз приходится констатировать, что у нас хорошее отношение к покупателю заканчивается вместе с его деньгами.