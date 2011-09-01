Бывший возлюбленный обманул минчанку на 18 миллионов белорусских рублей

Минчанка Катерина летала на крыльях любви. Но, увы, мужчина мечты оказался аферистом, который украл не только ее сердце, но и деньги.

С ним, обаятельным, самодостаточным, казалось бы, идеальным мужчиной Катерину познакомила подруга.

Катерина:

Человек мне показался довольно интересным в общении. Сказал, что знает 5 языков и имеет 3 дома. Сам он из Алма-Аты, по национальности киргиз.

Галантный восточный мужчина представился преуспевающим бизнесменом из Москвы. Начались ухаживания, букеты цветов, море нежных слов. Катерина потеряла голову… Все было хорошо до тех пор, пока однажды у любимого не возникли финансовые трудности.

Катерина:

Он мне сказал, что занимается куплей кранов по строительству. Срывалась сделка. Был заключен договор, и нужно было внести первый аванс. Сумма составляла 5 тысяч долларов.

Только влюбленная женщина не считает деньги. Для Катерины на первом месте были чувства, и за них она отдала все до последней копейки. Итого – 18 млн белорусских рублей. Ни мужчины, ни денег она больше не видела.

Катерина:

Когда он получил деньги, он начал скрываться. Исчез из Минска. Сказал, как будто попал в аварию, находится сейчас в тяжелом состоянии в г. Москве.

Как выяснилось, ни в какую Москву возлюбленный не уехал. А на деньги, взятые в долг у Катерины, мужчина играл в казино.

Катерина:

Встретила приятельницу, которая мне сказала, что он находится в казино, что он играет сейчас, чтоб я быстренько ехала. Я туда приехала, вызвала наряд милиции.

Прямо в казино и прошла операция по задержанию мошенника-сердцееда.

Сотрудник Уголовного розыска Фрунзенского РУВД г. Минска:

Был задержан гражданин РФ 1966 года рождения. В настоящий момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий на установление аналогичных фактов,

совершенных преступлений. И на сегодняшний день известно о трех таких преступлениях.

Брачным аферистом оказался некий Жумабаев Алмазбек. Съемочной группе телекомпании «Столичное телевидение» он заявил, что не считает себя мошенником, и оказался за решеткой из-за женской коварности. Якобы Катерина решила отомстить ему за то, что он отказался с ней жить.

Алмазбек Жумабаев:

Она хотела, чтоб я с ней жил и за это сказала: если ты отвернешься, я тебе сделаю так, что

ты всю жизнь в тюрьме сидеть будешь.

Какой срок тюремного заключения грозит брачному аферисту, установит следствие. Предварительно это от 2 до 7 лет по статье Мошенничество.

На счету Алмазбека Жумабаева уже четыре обманутые женщины. Так как же отличить порядочного мужчину от альфонса и не попасться на его крючок?

Валерия Фунт, психолог:

Мужчина внедряется в душу, что называется в психологии. Внимательно слушает женщину, узнает материальную ее обеспеченность. Он никогда не сообщает о себе никаких конкретных фактов. Женщина никогда не узнает, где он живет, он скажет, что у него там ремонт. Отказывается фотографироваться.

Психологи отмечают: обычно у брачных аферистов два способа выманивания денег у женщин. Они представляются успешными бизнесменами, а потом внезапно им нужны деньги на совершение какой-либо крупной сделки. Либо начинают давить на

жалость.

Валерия Фунт, психолог:

Допустим, происходит встреча, а он сидит «губки бантиком», надутый. Женщина начинает спрашивать: дорогой, что случилось? Он говорит, ты знаешь, у меня мамочка больна и срочно нужны деньги на операцию.

Безусловно, универсального рецепта по распознанию брачных аферистов нет. И в жизни все происходит гораздо сложнее, чем мы представляем в теории.

Валерия Фунт, психолог:

Если вы попали в эту зависимость, стоит проявлять здоровый эгоизм. Мужчина всегда платит сам за себя. Потому что как только он добьется желаемого, он исчезнет из жизни женщины.

Как это и произошло в случае нашей героини. Катерина смирилась с потерянными деньгами, но до сих пор не может выйти из депрессии и поверить, что ее чувства безжалостно растоптали.

Если вы также пострадали от действий Алмазбека Жумабаева, просьба обратиться по телефону РУВД Фрунзенского района 252 02 02 либо 102.