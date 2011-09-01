Семья минчан может лишиться земельного участка, так как вовремя не зарегистрировали его

Большой дом, много детей и заботливый муж – мечта любой женщины. Анастасия Джус – жительница поселка Лесной, любимая жена и мама троих детей. Для полного счастья не хватает одного: уютного очага.

Герои этого сюжета еще не успели себя почувствовать на своей земле хозяевами, как над ними нависла угроза остаться вообще без земли.

Анастасия Джус:

Живем мы с родителями в трехкомнатной квартире 60 квадратных метров.

В 2009 году семье Джус был выделен земельный участок в 30 км от Минска в деревне Новодворщина. Местечко живописное, тихое, рядом лес. Но за два года супруги не смогли заложить даже фундамент для своего дома.

Анастасия Джус:

Основные две причины, по которым мы не можем начать строительство, это отсутствие электроснабжения на нашем участке и полное отсутствие подъездных путей к нему.

Вот и ждет земля хозяев, а хозяева, как оказалось, могут найтись и другие. Местные власти заявили супругам: не хотите строить дом и благоустраивать территорию, лишитесь участка.

Юрий Сидор, председатель Горанского сельсовета:

Согласно 8 п. 667-го указа президента Республики Беларусь, гражданин в течение года после регистрации обязан приступить к занятию семейного участка. В противном случае участок будет изъят. Уже 2011 год, а данная гражданка не получила разрешение на строительство.

Об этом наших героев предупреждали еще в 2009 году. Тогда супруги получили на руки документ: так называемое «Решение сельисполкома о предоставлении земельного участка». На бумаге было написано: прежде, чем приступить к строительству, необходимо, во-первых - зарегистрировать участок, во-вторых - согласовать предстоящее строительство в отделе архитектуры и градостроительства и, наконец, заняться строительством дома в течение года.

Встал вопрос об изъятии земли, с чем гражданка Джус категорически не согласна. Ведь, как начать строительство, если нет ни электричества, ни дороги.

Анастасия Джус:

Техника сюда ни какая не проедет. Особенно после дождя.

В сельсовете разводят руками. В обязанности руководства исполнительных комитетов, сельских советов не входит обеспечение частного сектора электричеством, газом и водоснабжением, а также строительством подъездных путей и дорог. Об этом должны обеспокоиться сами граждане.

Анастасия Джус:

На основании закона их это освобождает от ответственности, но нас должны были предупредить, напомнить.

Если учесть, что списки желающих получить земельный участок огромные и насчитывают сотни человек, работники сельсовета не в состоянии следить за каждым участком и напоминать. Хотя, предписание о необходимости начать строительство дома в течение года отправляется всем забывчивым и невнимательным гражданам.

Юрий Сидор, председатель Горанского сельсовета:

Будет произведен комиссионный выезд на данный участок, будет составлен акт, и будет принято какое-то решение. Предположительно – решение о прекращении пожизненном унаследованном владении участка.

Тогда нашим героем ничего не останется, кроме как обратиться в суд. Возможно, эта история их научит более внимательно читать все документы и предписания, сообщает корреспондент телекомпании "Столичное телевидение".