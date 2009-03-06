УВОЛИТЬ ПО КОНТРАКТУ

Вопрос задает Григорий Жуковский с улицыПритыцкого:

«На одном предприятии я проработал почти 20 лет. 10 июля этого года секретарь вручила мне извещение, что с 21 июля со мной не будет продлен контракт (срок старого контракта истекает именно в это время). Скажите, правомочны ли действия администрации и могу ли я обжаловать их в суде?»

Комментирует юрист Григорий Бузо:

«Уважаемый Григорий, согласно действующему трудовому законодательству, наниматель обязан уведомить работника о том, что с ним не будет продлен контракт за две недели до окончания срока его действия. В Вашем случае нарушение срока есть, извещение получено на три дня позже, чем положено. Поэтому действия администрации Вы можете обжаловать в суде. Однако при этом имейте в виду: нарушение сроков уведомления не будет служить основанием для возвращения Вас на старое рабочее место. Все, что можно получить, - это продление старого контракта на три дня (на то время, на которое было задержано извещение).»

