ПЛАТА УЧАЩИМСЯ

Вопрос задает Татьяна Полежаева с улицы Матусевича:

«Моя дочка учится на дневном бюджетном отделении техникума. Последние полгода по учебному плану у нее производственная практика, которую она отрабатывает на одном из предприятий легкой промышленности города. Однако, несмотря на то, что студенты работают целый день, за отработанное время не платит ни техникум, ни предприятие. Скажите, должна ли оплачиваться производственная практика?»

Комментирует юрист Екатерина Орловская:

«Уважаемая Татьяна, Положением о практике учащихся учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 16 ноября 2001 г. № 1672, на учебное заведение возложена обязанность заключения договоров с базовыми организациями для прохождения практики. В них предусматриваются условия прохождения практики, в том числе и вопросы выплаты заработной платы учащимся в период прохождения практики. Кроме этого, на период прохождения учащимися практики за ними сохраняется право на получение стипендии на общих основаниях.»

