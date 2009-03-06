ПОДАРОК ДЛЯ СЫНА

Вопрос задает Ольга Лукьянова с улицы Щорса:

«Уважаемые юристы наш сын со своей женой собираются покупать квартиру. Денег у них не хватает, потому мы родители решили им помочь. Но боимся, что потом не сможем доказать, что давали деньги. А ведь если они разведутся, квартиру наверняка поделят пополам, без учета того, кто сколько денег внес. Скажите, можем ли мы заручиться какой-нибудь гарантией и составить документ, где бы указывалось, что деньги эти даем как бы в долг?»

Комментирует юрист Григорий Бузо:

«Уважаемая Ольга, вы можете удостоверить договор дарения денег либо договор займа денег. И вы правы в том, что квартира будет совместной собственностью вашего сына и его супруги. Если вы вложите большую сумму денег в покупку квартиры, в случае раздела квартиры вам необходимо будет в судебном порядке доказать тот факт, что именно ваши деньги были использованы на покупку данной квартиры.»

