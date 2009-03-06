Вопрос задает Николай Евсейчик с улицы Харькровская:

«Уважаемые юристы я проработал на одном предприятии почти 20 лет.. В последнее время очень упала зарплата и потому я подыскал себе более подходящий вариант. Написал заявление, отнес директору, а тот говорит, что ни за что его не подпишет. Скоро заканчивается месяц, а о моем увольнении руководство и слышать не хочет. Мало того, недавно сказали, что вообще ни о каком заявлении ничего не знают. Скажите, а могу ли я просто не выходить на работу по истечении месяца?»

Комментирует юрист Григорий Бузо:

«Уважаемый Николай, начнем с того, что определим, по какой форме Вы приняты на работу. Если речь идет о срочном контракте, уволиться таким образом Вы не можете. Если же Вы работаете по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, можно не выходить на работу по истечении месяца после подачи заявления. Однако в этом случае у Вас должны быть доказательства подачи этого заявления. Для их получения можно отправить заявление заказным письмом с уведомлением. Второй вариант - написать его в двух экземплярах, зарегистрировать в приемной и один из экземпляров оставить на руках. Это обезопасит Вас в том случае, если администрация заявит, что никогда не видела Вашего заявления.»

