УСПЕТЬ СНЯТЬ ДЕНЬГИ В СРОК

Вопрос задает Надежда Головина с улицы Есенина:

«У меня произошла трагедия. Два месяца назад у меня умер муж. Он был собственником квартиры, на него же был оформлен и счет в банке, где хранились все наши сбережения. Скажите, как я теперь могу снять эти деньги?»

Комментирует юрист Тамара Козловская:

«Уважаемая Надежда, для этого Вам нужно обратиться в нотариальную контору по месту последнего постоянного жительства. В течение шести месяцев с момента смерти наследодателя нужно написать в нотариальной конторе заявление о вступлении в наследство. А по истечении шестимесячного срока нотариус выдаст Вам свидетельство о праве на наследство, по которому Вы и получите все причитающееся Вам имущество, в том числе и денежные сбережения из банка, которые, согласно ст. 1048 Гражданского кодекса, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях.»

