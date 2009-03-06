ХОЧУ УВОЛИТЬСЯ!

Вопрос задает Евгений Самохвалов с улицы Нестерова:

«Я работаю на предприятии слесарем механосборочных работ. Зарплата в последнее время меня перестала устраивать и я решил уволиться. Но директор утверждает, что без отработки меня не отпустит. Прав ли он?»

Комментирует юрист Тамара Козловская:

«Уважаемый Евгений, в Трудовом законодательстве понятие «отработка» не существует. Есть соглашение сторон. Если Вы работаете по трудовому договору заключенному на неопределенный срок, то пишите заявление об увольнении и через один месяц наниматель обязан вас уволить (статья 40 Трудового Кодекса ), а вот если работаете по срочному трудовому договору (в том числе по контракту), то основания следующие. Трудовой договор, заключенный на определенный срок (пункт 2 статьи 17 ТК), прекращается с истечением его срока. Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по трудовому договору, нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного или трудового договора и по другим уважительным причинам. Факт нарушения законодательства о труде, коллективного или трудового договора устанавливается специально уполномоченным государственным органом надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, профсоюзами и (или) судом.»

