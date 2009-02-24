ТО ЧИСТО, ТО ГРЯЗНО

Вопрос задает Ольга Купрейчик с улицы Тимирязева:

«У нас в подъезде и во дворе уборка производится весьма хаотично. Порой на лестничной площадке так грязно, что перед гостями стыдно. Да и площадка для мусора оставляет желать лучшего. Знаю, что есть нормы уборки, напомните пожалуйста их для жильцов и работников коммунальных служб»

Комментирует юрист Тамара Козловская:

«Уважаемая Ольга, приводим выписку из Правил благоустройства и содержания города Минска, утвержденных решением 9-й сессии городского совета депутатов 13 декабря 2000 г. №139: «Жилищные организации районных жилищных ремонтно-эксплуатационных объединений, жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) и других владельцев жилых зданий обязаны:

- организовывать и проводить санитарную уборку закрепленных территорий и мест общего пользования жилых домов;

- ежедневную уборку подъездов жилых домов, два раза в неделю влажную уборку;

- ежедневную уборку кабин лифтов, подвалов и чердаков -- один раз в месяц, мытье окон -- два раза в год (весной и осенью);

- оборудовать площадки с ограждением и водонепроницаемым покрытием под контейнеры для сбора твердых бытовых отходов;

- обеспечивать обслуживающий персонал инвентарем, применяемым для выполнения всех видов уборки;

- обеспечить регулярную мойку и дезинфекцию мусороприемных камер;

- обеспечить мойку и дезинфекцию мусороприемных стволов и контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (п.10, гл.2).

Владельцы, хранящие транспортные средства на внутридворовых территориях, обязаны осуществлять своевременную уборку проезжей части от снега и мусора на расстоянии не менее одного метра вокруг автомобиля (п.13, гл.2).»

