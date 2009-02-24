ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО

Вопрос задает Леонид Горохов с улицы Столетова:

«Я живу в частном доме. На каком расстоянии от подземного газопровода можно посадить деревья, кустарники и надо ли это согласовывать в Мингазе. И могу ли я забетонировать отмостку шириной 1м вокруг дома в той части где выходит из земли газопровод возле угла дома?»

Комментирует юрист Тамара Козловская:

«Уважаемый Леонид, согласно п.93 "Правил технической безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь" вдоль трассы подземного газопровода не допускается посадка деревьев и кустарников в пределах 1.5 метра по обе стороны от газопровода. Перед посадкой на своем земельном участке можно уточнить место прохождения подземного газопровода в специализированном предприятии. Забетонировать отмостку шириной один метр вокруг дома возможно при условии обеспечения сохранности газового ввода.»

