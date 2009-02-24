НАЛОГИ И АКЦИИ

Вопрос задает Ольга Хохлова с улицы Ольшевского:

«Я поклонница различных акций и призовых игр. Недавно участвовала с одной игре и выиграла 200.000 рублей. Нужно ли мне платить налоги, в каком объеме и когда?»

Комментирует юрист Екатерина Орловская:

«Уважаемая Ольга, в соответствии с подпунктом 1.17 пункта 1 статьи 12 Закона Республики Беларусь от 21.12.1991 № 1327-ХII «О подоходном налоге с физических лиц» не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) не являющиеся вознаграждениями за выполнение трудовых или иных обязанностей доходы плательщика, получаемые от организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе в виде материальной помощи, подарков и призов, оплаты стоимости путевок, в пределах ста пятидесяти базовых величин в сумме от всех источников в течение налогового периода. Полученный вами выигрыш в сумме 200.000 рублей не превышает ста пятидесяти базовых величин и, следовательно, не подлежит налогообложению подоходным налогом. Если стоимость подарков, призов в совокупности с иными доходами, не являющимися вознаграждениями за выполнение трудовых или иных обязанностей, полученных от организаций и индивидуальных предпринимателей от всех источников в течение налогового периода, превысит необлагаемый налогом предел в размере сто пятьдесят базовых величин, то сумма такого превышения включается в доход плательщика нарастающим итогом с начала соответствующего налогового периода и подлежит налогообложению в общеустановленном порядке, то есть по истечении календарного года необходимо представить в налоговый орган по месту постановки на учет (месту жительства) до 1 марта налоговую декларацию (расчет) о совокупном годовом доходе и уплатить до 15 мая года, следующего за истекшим налоговым периодом, исчисленный подоходный налог.»

