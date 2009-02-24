Как избавиться от автохлама?

Вопрос задает Олег Антоненко с улицы Широкая:
«У нас во дворе дома стоит три автомобиля в ужасном состоянии. На спущенных колесах, без стекла, ржавые донельзя. И все это прямо под окнами! Мест и так во дворе нет, да еще этот «металлолом» занимает. Я думаю, что они еще и опасны, мало ли, что из них вытекает и какие запахи исходят, а детская площадка рядом. Как избавиться от этого хлама?»
Комментирует юрист Екатерина Орловская:
«Уважаемый Олег, для того чтобы законно избавиться от такой «недвижимости», можно обратиться в следующие организации: ЖЭС, ЖРЭО, администрацию своего района, ГАИ своего района в группу экологического надзора. Кроме того советуем зайтина сайт Минского городского исполнительного комитета (www.minsk.gov.by) и оставить сообщение в разделе форума «Парковки». В любом случае, согласно решению Мингорисполкома от 30.03.2004 г. №645 «Об упорядочении размещения транспортных средств на дворовых территориях г.Минска», работу по утилизации и уборке транспортных средств, имеющих ненадлежащий вид, с дворовых территорий осуществляют территориальные УП «ЖЭУ». Сначала совместно в РУВД составляется акт, что владелец не найден и что машина действительно бесхозная, затем бумаги передаются в суд. Когда все документы, разрешающие избавить двор от машины, готовы, автомобиль отправляется на металлолом».