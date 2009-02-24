Как избавиться от автохлама?

Капитальные проблемы

<P><STRONG>Недавно жильцы моего подъезда на собрании приняли решение произвести косметический ремонт подъезда за свой счет. Мол, есть такое распоряжение городских властей. А я не хочу ничего делать, меня все устраивает. Что делать? Я плачу ежемесячно по жировке отчисления на капитальный ремонт. Вот пусть мне из бюджетных средств и ремонтируют подъезд. Но старшая по подъезду уверяет, что я обязан заплатить.<BR></STRONG><BR><EM>Желание части жильцов облагородить подъезд за свой счет похвально и приветствуется городскими властями. Приводим пункт 1.3. Решения Мингорисполкома от 17 июля 2001 года № 920: <BR><BR></EM>"После проведения собраний провести поквартирный опрос с заключением индивидуальных договоров с жителями на их долевое участие в затратах по содержанию и ремонту подъездов. С определением объемов и сроков проведения работ". Говоря иначе, для того, чтобы облагородить родной подъезд за ваши же деньги, необходимо, прежде всего, провести собрание жильцов. Далее провести опрос. Только после этого можно заключать индивидуальные договора. Тем не менее, даже если на собрании, 99% жильцов выступили за долевое участие в ремонте, никто не вправе заставить вас платить. Сумму, которую должны были вы – распределят на всех согласных. Примерно, такая же ситуация с установкой домофонных систем и металлических дверей.<BR><BR> <BR><STRONG>У моей тещи недавно в подъезде был проведен капитальный ремонт. Это же просто безобразие. Не прошло и двух месяцев, как отслоилась краска, посыпалась штукатурка, рассохлись окна. Куда теперь обращаться за правдой?<BR><BR></STRONG><EM>Комментирует главный инженер ЖРЭО Советского района города Минска Иван Берцук: <BR><BR></EM>Если вы считаете, что работы выполнены некачественно, обращайтесь в технадзор. Вот только помимо вас, качество оценит еще и комиссия. И если ваши мнения совпадут, надейтесь на принятие мер. Подрядчик несет ответственность в течение 2-х лет. Устраняет все свои последствия бесплатно.<BR><BR><STRONG>У меня есть еще одна квартира и скоро в моем доме будут производить капитальный ремонт. Но дело в том, что в этом месяце я заменил сгнившие оконные рамы на стеклопакеты... Понятно, что менять окна мне уже не будут. Тогда могу ли я требовать деньги за экономию?<BR><BR></STRONG><EM>Комментирует главный инженер ЖРЭО Советского района города Минска Иван Берцук: <BR><BR></EM>Увы, Дмитрий, компенсации законодательством не предусмотрены. Прежде чем разработать проект для капитального ремонта проводится техническое обследование здания. И если там окна стоят нормальные они не планируются замене. Доля вкладываемых нами средств в текущее содержание жилья составляет не более 6 %. На такие деньги разве что новую форточку купить можно.</P>