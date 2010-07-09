Багаж потерялся в аэропорту. Что делать?

Доставить массу хлопот и испортить любую авиапоездку может потеря багажа. Даже у самых надежных авиакомпаний случаются сбои.

Дмитрий Садовой:

Когда я прилетел в аэропорт, то обнаружил, что моей сумки нет на вертушке для багажа. Что мне делать, к кому обращаться?

Юрий Марковский, начальник службы организации перевозок, РУП «Аэропорт Минск-1»:

Самое главное — пассажир должен сохранить билет, отрывной талон с багажной биркой и багажной квитанцией. Эти три документа помогут вам избежать всех неприятностей, которые могут возникнуть в аэропорту.

Заметив проблемы с вашим багажом (то есть он либо испорчен, либо отсутствует), вы должны немедленно сообщить об этом перевозчику в присутствии представителей службы сервиса. При предоставлении вышеуказанных документов составляется акт, в котором следует указать ваши паспортные данные, номер рейса и номер багажной бирки. После этого начинается процедура розыска вашего багажа.

Юрий Марковский, начальник службы организации перевозок, РУП «Аэропорт Минск-1»17:04:35:

Акт об испорченном багаже или о задержке его выдачи (то есть о потерянном багаже) обязательно должен составляться до выхода из таможенной зоны или зоны прилета. После выхода из этой зоны перевозчик может снять с себя ответственность за багаж, который вы не получили или который был поврежден.

Конечно, есть обстоятельства, при которых претензию сразу предъявить невозможно. В этом случае, если ваш багаж поврежден, вы вправе предъявить претензии перевозчику в 7-дневный срок. Если багаж утерян, то перевозчик рассмотрит вашу жалобу в течение 21 дня.

В большинстве подобных ситуаций предусмотрен досудебный порядок разбирательства. И лишь в том случае, если авиакомпания будет упорствовать в своем нежелании искать ваш багаж и возмещать ущерб, вы можете обратиться в суд.