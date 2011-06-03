Соцслужба отобрала 13-летнюю дочь у матери, которая 3 дня не была дома

Мать-одиночка Светлана Волчек три дня отсутствовала дома, в то время как ее 13-летняя дочь Соня оставалась одна и без еды. В итоге девочку забрала соцслужба. Сможет ли женщина, злоупотребляющая спиртным, вернуть своего любимого ребенка?

16 февраля 2011 года социальные работники пришли в школу и забрали девочку после уроков.

Светлана Волчек:

Так получилось, что меня не было три дня дома. Я пришла домой и узнала о том, что моего ребенка забрали. Мне было очень плохо, я плакала, целую ночь не спала.

Оксана Дикун, участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних:

В феврале текущего года мы, комиссия по делам несовершеннолетних, школа выявили, что несовершеннолетняя Волчек Софья Аркадьевна 1997 года рождения оставалась без присмотра матери в течение трех дней, без пищи. Девочка была признана нуждающейся в государственной защите и помещена в Минский областной социально-педагогический центр.

На Светлану и ее дочь органы опеки обратили особое внимание не случайно. Во-первых, женщина воспитывает ребенка одна, а во-вторых и в-третьих...

Оксана Дикун:

Волчек Светлана долгое время нигде не работала, злоупотребляла спиртными напитками.

Светлана признается, что в алкоголе она пыталась найти некое утешение. Хотелось убежать от проблем, которые, казалось, преследуют с раннего детства. Женщина с отчаянием рассказывала о том, как выросла в детском доме, как рано пошла работать, как осталась одна с грудным ребенком на руках.

Светлана Волчек:

Я добивалась вот этой несчастной комнаты, снимала тогда квартиру, ходила с ней, маленькой дочерью на руках к главврачу и говорила, что буду у него жить, потому что жить негде с ребенком. Я еле этой комнаты добилась.

Светлана несколько лет живет в общежитии. В крохотной 12-метровой комнатке поместилось все самое необходимое: тахта, холодильник, телевизор, шкаф. Игрушки аккуратно расставлены на полке и ждут свою 13-летнюю хозяйку. Социальные службы предупредили Светлану, что вернут дочь лишь в том случае, если она бросит пить и устроится на работу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Светлана Волчек:

Поставили меня на год на учет в наркологический и сказали, что нужно пролечиться. Я сама пришла и попросила, чтобы меня положили в больницу.

Светлана в течение месяца проходила курс лечения, трудоустроилась, то есть делала всё от нее зависящее. Это заметили и окружающие.

Сергей:

Когда Соню забрали в СПЦ, ее мама исправилась, не пила, стала хорошей, доброй.

В ближайшее время пройдет заседание комиссии по делам несовершеннолетних, на котором будет приниматься решение о возвращении Сони домой. Мама мужественно пытается бороться с пагубным пристрастием. Это невероятно тяжело, особенно для одинокой женщины. Единственной опорой и поддержкой для нее является дочь, ради которой она и пытается изменить свою жизнь. Самое страшное, когда дети повторяют незавидную судьбу своих родителей. И мы надеемся, что у Светланы все получится. И пусть этот сюжет станет для нее нашей маленькой поддержкой.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.