Продав авто без оформления, вы виноваты в ДТП с участием нового владельца

Минчанин Сергей Розум продал машину без оформления документов. Через год после продажи новый владелец авто попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Но виноватым все равно оказался Сергей.

Сергей Розум:

Владел машиной по генеральной доверенности. В ноябре 2009 года продал ее без оформления документов — по глупости, по молодости. Написали расписки друг другу, с парнем договорились через недельки две переоформиться.

Несколько недель растянулись на год. Про проданную ласточку Сергей совсем забыл, а расписку и вовсе выбросил. Но через год автомобиль сам напомнил о себе. Как оказалось, машина пошла по рукам.

Сергей Розум:

Я узнал, что он перепродал эту машину также по расписке другому парню, который попал в ДТП (со стоящим «Мерседесом») и скрылся с места происшествия. Прошло 10 месяцев, и мне пришла претензия с Белгосстраха, что я обязан возместить им 2,5 миллиона ущерба по той причине, что человек скрылся с места преступления.

Казалось бы, с чего бы это непричастному человеку платить штраф за виновника аварии? Но, согласно указу президента о заключении сделок купли-продажи транспортных средств...

Василий Мележко, начальник отдела урегулирования убытков по транспортным видам страхования филиала Белгосстраха по Минской области:

Договор купли продажи транспортного средства вступает в силу с момента его регистрации в ГАИ. Остальные сделки купли-продажи в устной форме, в любой другой письменной форме, не зарегистрированные в ГАИ, являются ничтожными.

Так что официально Сергей Розум продолжал оставаться хозяином авто. Все бы ничего, если бы хозяин машины и виновник договорились. Они бы пришли вместе в страховую компанию и заключили договор о том, что именно виновник выплатит сумму ущерба. Но водитель, попавший в ДТП, решил «лечь на дно2.

Сергей Розум:

Я звонил ему. Он меня игнорирует, избегает. Я знаю, что он не живет по месту прописки, домашний телефон не отвечает, на какое-то юридическое лицо записан.

Василий Мележко:

Были случаи, когда водителя не могли найти, особенно сейчас, на буме автомобилизации всего населения. Много машин продается, перепродается, зачастую договор страхования гражданской ответственности идет по рукам. Если совершается ДТП, а виновник не установлен, то ответственность несет первый владелец.

Но еще не все потеряно. У Сергея остается шанс вернуть деньги. Ведь согласно положению о страховании...

Александр Коноплицкий, независымый эксперт:

Страховая компания вправе взыскать в трех случаях: если водитель находился в нетрезвом состоянии, не имел прав на управление транспортным средством или уехал с места ДТП.

В нашей ситуации в некоторых документах есть ссылка на то, что водитель покинул место ДТП, но по данной статье наказан не был. Первое, что нужно сделать, убедиться, оставил водитель место ДТП или нет.

Александр Коноплицкий:

Если водитель-виновник ДТП за съезд с места ДТП не привлекался, значит, взыскивать регрессивным иском с владельца транспортного средства страховая компания не должна.

Таким образом, только дальнейшее расследование расставит все точки над «и». Остается только радоваться, что во время аварии не было человечески жертв, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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