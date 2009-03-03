ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РОДСТВО

Вопрос задает Ольга Фетисова с улицы Харьковская:

«У меня следующий вопрос, могут ли родственники работать в одной государственной организации и быть при этом в подчинении другу друга. В частности, когда дело касается служащих суда?

Комментирует юрист Игорь Позняков:

«Уважаемая Ольга, согласно ч.1 ст. 18 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 20.07.2006 № 165-3, вступившего в законную силу с 28.01.2008 года, прохождение государственной службы лицами, состоящими в браке или находящимися в отношениях близкого родства или свойства, не допускается, если их служебная деятельность связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.»

