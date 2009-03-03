ПРИЗЫ И НАЛОГИ

Ввопрос задает Александр Полещук с улицы Цнянская:

«Много лет я уже играю в различные викторины, рекламные игры. Пока ничего и никогда не выигрывал, но верю, что однажды мне повезет. Поэтому отсюда и вопрос на перспективу: «Каким налогом облагается выигрыш в рекламной игре?»

Комментирует Екатерина Орловская:

«Уважаемый Александр, соответствии с пп. 1.17 п. 1 ст. 12 Закона Республики Беларусь «О подоходном налоге с физических лиц» не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) не являющиеся вознаграждениями за выполнение трудовых или иных обязанностей доходы, получаемые от организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе в виде материальной помощи, подарков и призов, оплаты стоимости путевок, в пределах ста пятидесяти базовых величин в сумме от всех источников в течение налогового периода. Так что играйте и выигрывайте»

