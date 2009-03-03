ХОЛОДИЛЬНИК ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Вопрос задает Наталья Хомченко с улицы Уманская:

«Наша семья долго собирала деньги на хороший холодильник. Стали сравнивать цены и поняли, что наиболее дешевые холодильники предлагаются в интернете. Но боимся, что такая покупка может навлечь неприятности. Какие права имеет покупатель, осуществляя покупку в Интернет – магазине?»

Комментирует юрист Юрий Перевозков:

«Уважаемая Наталья, при приобретении товаров в Интернет - магазине за покупателем сохраняются все права, гарантированные Законом Республики Беларусь "О защите прав потребителей". В соответствии со статьей 26 Закона потребитель вправе в течение 14 дней с момента передачи ему непродовольственного товара надлежащего качества обменять купленный товар на аналогичный товар, за исключением товаров предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» от 14.06.2002 №778. Потребитель, в случае если ему продан товар ненадлежащего качества и (или) недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору предъявить требования о ремонте, соразмерном уменьшении цены, замене некачественного товара на качественный, расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченной за товар денежной суммы. Согласно пункту 5 статьи 19 Закона отсутствие у покупателя документа, подтверждающего факт покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований, так как подтверждением приобретения товара у данного продавца могут служить, к примеру, упаковочные материалы (фирменные пакеты, бумага и т.д.), запись в книге предварительных заказов и т.д.»

