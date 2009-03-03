СЕРЬЕЗНЫЙ СОСЕД И СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ

Вопрос задает Леонид Татарский с улицы Могилевская:

«В 1975 году я купил половину частного дома на окраине города. Так сложилось, что сейчас хочу переехать, на новое место жительства и соответственно продать свою часть дома. Но, по закону сосед имеет первоочередное право на покупку моей половины дома, и он согласен сделать это, но только по стоимости оценки дома БТИ. Честно говоря, это совершенно смешные деньги, и я согласиться на его условия не могу. Что делать?»

Комментирует юрист Тамара Козловская:

«Уважаемый Леонид, вышлите своему соседу заявление, в котором укажите сумму, за которую продаете дом. Если в течение месяца он не ответит, то Вы сможете продать долю дома другому лицу, а если согласится на Вашу сумму - продадите ему.»

