ЛИЦЕНЗИЯ НА КОНРОЛЬНУЮ РАБОТУ

Вопрос задает Роман Липовский с улицы Ванеева:

«В этом году я заканчиваю университет и получаю свободный диплом. У меня возникла идея получить лицензию на услугу по изготовлению контрольных работ. Но не знаю, как придется платить налоги. Подскажите пожалуйста.»

Комментирует юрист Григорий Бузо:



«Уважаемый Роман, порядок налогообложения индивидуальных предпринимателей определяется налоговыми органами в соответствии с видами деятельности указанными в свидетельстве о государственной регистрации индивидуального предпринимателя. Виды деятельности в свидетельстве о государственной регистрации индивидуального предпринимателя указываются регистрирующим органом в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2006 «Виды экономической деятельности», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28.12.2006 №65. В указанном классификаторе такой вид деятельности как выполнение контрольных работ отсутствует. Вместе с тем, при осуществлении индивидуальным предпринимателем деятельности в сфере образования (репетиторства), кроме деятельности модельных агентств, уплачивается единый налог в соответствии с Положением о едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 18.06.2005 № 285.»

