ПОМОЩЬ ДЛЯ ОДИНОЧКИ

Вопрос задает Анастасия Черноус с улицы Матусевича:

«Так случилось, что я являюсь матерью-одиночкой. Ребеночка родила недавно. Подскажите пожайлуста, с кокого момента мне должны выплачивать пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет?»

Комментирует юрист Тамара Козловская:

«Уважаемая Анастасия, в соответствии со ст. 28 Закона Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначаются и выплачиваются со дня возникновения права на пособие, если обращение за его назначением последовало не позднее 6 месяцев со дня возникновения такого права. Днем возникновения права на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет является день предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет или день, следующий за днем окончания периода, установленного листком нетрудоспособности; для лиц, не имеющих права на пособие по беременности и родам, – день рождения ребенка. При обращении за пособием по истечении шести месяцев со дня возникновения права на него пособие назначается и выплачивается со дня поступления заявления.»

