Родной сын не имеет права на наследство

Многодетным семьям – компенсация

<DIV><STRONG>У нас с мужем двое детей. Планируем третьего. Как-то мы слышали, что многодетным семьям положена какая-то помощь от государства на погашение льготного кредита. Не могли бы вы рассказать о том, кому она положена и в каком размере? Может быть и нам что-нибудь компенсируют?</STRONG></DIV> <DIV> </DIV> <DIV><EM>Комментирует юрист Екатерина Орловская:</EM></DIV> <DIV> </DIV> <DIV>Для получения финансовой помощи государства в погашении задолженности по льготным кредитам многодетными семьями признаются: семьи, осуществляющие строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений и имеющие троих и более несовершеннолетних детей на дату ввода этих помещений в эксплуатацию (на дату их приобретения); семьи при рождении третьего и последующих детей после ввода жилых помещений в эксплуатацию (после их приобретения), при наличии (с учетом родившегося) троих и более несовершеннолетних детей на дату рождения ребенка. Многодетным семьям финансовая помощь государства в погашении задолженности по льготным кредитам предоставляется после ввода жилых домов в эксплуатацию (приобретения жилых помещений) исходя из суммы задолженности по льготным кредитам на дату представления кредитополучателями открытому акционерному обществу «Сберегательный банк «Беларусбанк» документов, необходимых для ее получения, и оказывается в следующих размерах: при наличии троих несовершеннолетних детей – 50 процентов от суммы задолженности по выданным кредитам; при наличии четверых несовершеннолетних детей – 70 процентов от суммы задолженности по выданным кредитам; при наличии пятерых и более несовершеннолетних детей – 100 процентов от суммы.</DIV>