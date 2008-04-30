Родной сын не имеет права на наследство

<DIV><STRONG>Мне летом подарили автомобиль, но он не на ходу. Денег на ремонт пока нет, поэтому техосмотр пройти не могу. Нет возможности доехать и до ГАИ, чтобы поставить его на учет. Могут меня наказать за это?</STRONG></DIV> <DIV> </DIV> <DIV><EM>Комментирует юрист Тамара Козловская:</EM></DIV> <DIV> </DIV> <DIV>В Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях есть статья за несвоевременные регистрацию или перерегистрацию транспортного средства. Предусмотрено и наказание: предупреждение или наложение штрафа до двух базовых величин. Если бы вы ездили на автомобиле, то могли бы быть наказаны по другой статье — за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Приобретя автомобиль, вы должны были в течение 10 дней поставить его на учет. Неисправность автомобиля или его механическое повреждение не является основанием для отказа в регистрации. Так что ГАИ зарегистрирует вашу машину, но она должна быть полностью укомплектована всем оборудованием. Чтобы доставить автомобиль в ГАИ, воспользуйтесь автопогрузчиком или лафетом. Буксировка в вашем случае разрешается, только при наличии обязательного страхового свидетельства гражданской ответственности.</DIV>
<DIV><STRONG>У нас с мужем двое детей. Планируем третьего. Как-то мы слышали, что многодетным семьям положена какая-то помощь от государства на погашение льготного кредита. Не могли бы вы рассказать о том, кому она положена и в каком размере? Может быть и нам что-нибудь компенсируют?</STRONG></DIV> <DIV> </DIV> <DIV><EM>Комментирует юрист Екатерина Орловская:</EM></DIV> <DIV> </DIV> <DIV>Для получения финансовой помощи государства в погашении задолженности по льготным кредитам многодетными семьями признаются: семьи, осуществляющие строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений и имеющие троих и более несовершеннолетних детей на дату ввода этих помещений в эксплуатацию (на дату их приобретения); семьи при рождении третьего и последующих детей после ввода жилых помещений в эксплуатацию (после их приобретения), при наличии (с учетом родившегося) троих и более несовершеннолетних детей на дату рождения ребенка. Многодетным семьям финансовая помощь государства в погашении задолженности по льготным кредитам предоставляется после ввода жилых домов в эксплуатацию (приобретения жилых помещений) исходя из суммы задолженности по льготным кредитам на дату представления кредитополучателями открытому акционерному обществу «Сберегательный банк «Беларусбанк» документов, необходимых для ее получения, и оказывается в следующих размерах: при наличии троих несовершеннолетних детей – 50 процентов от суммы задолженности по выданным кредитам; при наличии четверых несовершеннолетних детей – 70 процентов от суммы задолженности по выданным кредитам; при наличии пятерых и более несовершеннолетних детей – 100 процентов от суммы.</DIV>
<DIV><STRONG>Я хотел бы купить скутер. Но правда ли, что на него вводят права? И что скутер придется регистрировать?</STRONG></DIV> <DIV> </DIV> <DIV><EM>Комментирует юрист Григорий Бузо:</EM></DIV> <DIV> </DIV> <DIV>На сегодняшний день Правила дорожного движения этого не требуют, но вопрос рассматривается, и скутеры в скором времени (возможно, к лету) будут приравнены к мотоциклам. Ведь по такой технической характеристике, как скорость многие скутера уже фактически не являются мопедами. Когда изменения произойдут, для управления скутером потребуются шлем, а также водительское удостоверение категории “А”. Что касается второй части вопроса, то регистрировать скутер придется в обязательном порядке. Причем вопросов по их регистрации будет много. Ведь не секрет, что многие граждане ввозили их в Беларусь окольными путями, нередко в разобранном состоянии и без документов. А это, как известно, таможенное правонарушение, которое предполагает помимо штрафа еще и конфискацию скутера. Ввозить транспортные средства на территорию Беларуси в разобранном состоянии нельзя. Как и собирать их из запчастей. Госавтоинспекция такие транспортные средства не зарегистрирует. Так что покупка скутера сомнительного происхождения – это пустая трата денег.</DIV>
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