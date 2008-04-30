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Родной сын не имеет права на наследство

30 апреля 2008 13:11
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Мои родители развелись очень давно, когда мне было 7 лет. Алименты он не платил и мы никогда не встречались. Теперь мне уже 29 лет, и я недавно узнал, что отец живет в с другой женщиной в двухкомнатной квартире. Завещание на свою квартиру он написал на детей этой женщины. А я как родной сын разве не имею права на наследство?
 
Комментирует юрист Игорь Позняков:
 
Если на момент смерти вашего отца вы будете трудоспособным (не инвалидом или пенсионером), то обязательная доля наследства вам не положена.
# Консультация юриста # Брак и семья

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