ПОДЕЛИТЬ НАСЛЕДСТВО

Вопрос задает Наталья Суховеева с улицы Скрыганова:

«После смерти мужа остался дом и гараж. Завещания он не писал, и теперь у нас возник вопрос: а как делить имущество? Дело в том, что кроме меня жены, есть еще два взрослых сына. Они не претендуют на наследство, но ведь по закону тоже являются наследниками первой очереди. Обязательно ли деление наследства на всех?

Комментирует юрист Григорий Бузо:

«Согласно ст. 1057 Гражданского кодекса, наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители умершего. Поэтому все они имеют право на наследство в равных долях. Однако, если кто-либо из наследников откажется от своей доли полагающегося по закону имущества, можно оформить такой отказ. Для этого следует подойти в нотариальную контору, где письменно оформить заявление об отказе от наследства. Если Ваши сыновья сделают это, все имущество перейдет к Вам.»

