ФИРМА НА ДОМУ

Вопрос задает Николай Еремеенко с улицы Золотая Горка:

«Я являюсь директором своей фирмы. Хотел бы свою квартиру использовать в качестве офиса. Каким образом можно изменить целевое назначение квартиры, чтобы использовать ее в качестве офиса?»

Комментирует юрист Игорь Позняков:

«Согласно Жилищного кодекса Республики Беларусь вопросы о переводе жилых помещений в нежилые по ходатайствам их собственников решают областные и Минский городской исполнительные комитеты. Другой легальной возможностью использования квартиры в качестве офиса является использование квартиры в качестве юридического адреса для частного унитарного предприятия. Положением о государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 16 марта 1999г. № 11 в отношении частных унитарных предприятий (частных предприятий) предусмотрена возможность использования жилого помещения (квартиры) не по назначению, а именно в качестве своего местонахождения (юридического адреса) для регистрации по ее местонахождению юридического адреса данного предприятия. Для этого вам необходимо или просто внести изменения в учредительные документы, относящиеся к смене юридического адреса (если вы зарегистрированы в форме ЧУП), или помимо этого внести еще и изменения относительно организационно-правовой формы (т.е. преобразоваться в ЧУП).»

