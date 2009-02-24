НЕ ПУЩАТЬ!?

Вопрос задает Игорь Никифоров с Партизанского проспекта.

«Недавно из ЖЭС мы получили жировку, то есть квитанцию на оплату коммунальных услуг и очень удивились приписке внизу: «В случае неоплаты за месяц и более должник попадет в список совершивших административное правонарушение и станет невыездным за границу». Странно это. А если я по уважительной причине не смог заплатить, например, был в командировке или отпуске, или попал в больницу. Мне кажется, это не по закону. Проясните пожалуйста.»

Комментирует юрист Екатерина Орловская:

«Уважаемый Игорь, в соответствии с пунктом 6 Положения о банке данных граждан Республики Беларусь, право на выезд которых из Республики Беларусь временно ограничено (утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 17.12.2007 № 643), в вышеуказанный банк данных включаются сведения о гражданах, осведомленных о сведениях, составляющих государственную тайну; подозреваемых или обвиняемых по уголовному делу; уклоняющихся от исполнения обязательств, наложенных на них судом; о гражданах, которым предъявлен гражданский иск в суде и уклоняющихся от мероприятий призыва на военную службу, службу в резерве. Данный перечень является исчерпывающим. Так что действия работников ЖЭС в вашем случае неправомерны.»

