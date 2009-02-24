ДЕКРЕТНЫЙ НА БАБУШКУ

Вопрос задает Наталья Бочкарева с улицы Руссиянова:

«В настоящее время моему сыну 2года и 3 месяца. Семейные обстоятельства таковы, что я вышла на работу на полный рабочий день. Имею ли я право переоформить декретный отпуск не на отца ребенка, а на бабушку, которой 53 года и она работает? Она боится, что ей в этом откажут на предприятии?»

Комментирует юрист Екатерина Орловская:

«Уважаемая Наталья, согласно с п. 24 Положения о порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.06.2002 №772, при наличии справки с места работы (службы) матери ребенка о ее выходе на работу (службу до истечения отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и прекращении выплаты ей пособия, отпуск по уходу за ребенком предоставляется работающим отцу или другим работающим родственникам (опекунам) ребенка, включая работающих пенсионеров (кроме пенсионеров, получающих пенсию по возрасту, за выслугу лет или за особые заслуги перед республикой), фактически осуществляющим уход за ребенком. Указанная справка представляются заявителем.»

