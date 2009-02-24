Вопрос задает Людмила Бокач с улицы Белинского:

«Я работаю на предприятии с 9.00 до 18.00 и у меня есть ребенок шести лет. Я бы хотела сократить рабочее время за счет обеда, то есть уходить не в 18.00, а в 17.00. Начальник, вроде, не против, а как по закону?»

Комментирует юрист Екатерина Орловская:

«Уважаемая Людмила, в течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания, продолжительность которого не может быть менее 20 минут (ст. 134 ТК). Время предоставления вышеназванного перерыва и его конкретная продолжительность может быть установлена не только правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работ (сменности), но и соглашением между работником и нанимателем. Если вам необходимо оставлять работу на один час раньше, то возможно установить неполное рабочее время, т.к. наниматель обязан установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, женщины, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет (в том числе находящегося на ее попечении), работника, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (п. 1 ч. 2 ст. 289 Трудового Кодекса). Переход на неполное рабочее время в процессе трудовой деятельности оформляется распоряжением (приказом) нанимателя, основанием для издания которого является заявление работника. Таким образом, работница может достигнуть соглашения с нанимателем об индивидуальном изменении режима рабочего времени, сократив время обеда до 20 минут в день и тем самым сократить свой рабочий день либо воспользоваться своим правом на установление неполного рабочего дня или неполной рабочей недели.»

