БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ

Вопрос задает Николай Степанчук с улицы Асаналиева:

«Мне уже 82 года и я бы хотел написать завещание на своих детей и внуков. Но не на всех. Слышал, что если я буду писать завещание, нужно присутствие свидетеля. А если я не хочу, чтобы посторонние люди знали о моем волеизъявлении?»

Комментирует юрист Екатерина Орловская:

«Уважаемый Николай, нотариально заверенное завещание должно быть написано собственноручно завещателем либо записано с его слов в присутствии свидетеля нотариусом. Если Вы можете сами написать текст завещания, присутствие свидетеля не требуется. Если же в силу каких-либо обстоятельств сами Вы писать не можете, нотариус напечатает Ваше завещание. В данном случае необходим свидетель, в присутствии которого Вам необходимо выразить свое волеизъявление и сказать нотариусу, кому и что хотите оставить.»

