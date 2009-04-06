НЕВОЗМОЖНОЕ СОСЕДСТВО

Вопрос задает Наталья Н. с улицы Кирова:

«Уважаемая редакция, мы с семьей (пять человек) живем, по сути, в коммуналке. Одну комнату в двухкомнатной квартире занимаем мы, а вторую (площадью 9 метров) — дальний родственник мужа. Он психически больной человек, часто проходит стационарное лечение, уже три года не платит за коммунальные услуги. Скажите, можно ли его выселить?»

Комментирует юрист Григорий Бузо:

«Уважаемая Наталья, выселение жильца из занимаемых им помещений возможно в судебном порядке по основаниям, строго предусмотренным Законом. В Вашем случае: выселение в связи с признанием утратившим право пользования жилым помещением (при этом необходимо предоставить доказательства выбытия гражданина на постоянное место жительства в другое жилое помещение); выселение в связи с уклонением в течение 6 месяцев без уважительных причин от оплаты жилищно-коммунальных услуг с предоставлением другого жилого помещения типовых потребительских качеств общей площадью менее занимаемого (т.е. менее 9 м кв.); выселение без предоставления другого жилого помещения в связи с систематическим нарушением правил пользования жилым помещением, что делает невозможным для других проживание в одной квартире или одном доме; выселение в связи с расторжением договора найма в случае нарушения одной из сторон существенных условий договора. Тот факт, что Ваш родственник страдает психическим заболеванием, не может служить основанием для его выселения. Помещение его в лечебное учреждение для прохождения стационарного лечения с его согласия либо по решению суда в порядке принудительной госпитализации не является основанием для выселения гражданина, а предусматривает только возможность для проведения перерасчета по оплате коммунальных услуг за время нахождения в лечебном учреждении. В случае признания гражданина в судебном порядке недееспособным, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, над ним устанавливается опека, и регистрация такого гражданина до отмены его недееспособности может быть осуществлена по месту жительства опекуна.»

