ОКЛАД СТАЛ МЕНЬШЕ

Вопрос задает Константин Веремейчик с улицы Филатова:

«Уважаемые юристы, я работаю на частной фирме. Недавно подошло время перезаключать контракт, и я с удивлением обнаружил, что мой должностной оклад, прописанный в контракте, стал меньше. Скажите, а разве это законно? Куда обратиться за правдой?»

Комментирует юрист Екатерина Орловская:

«Уважаемый Константин, должностной оклад высчитывается, исходя из единой тарифной сетки, занимаемой должности, квалификации и т.д. При этом форма собственности предприятия не имеет значения: и частные, и государственные предприятия должны руководствоваться единым принципом. Если у администрации есть законные основания (расчет должностного оклада) для указанной суммы, она должна уведомить о понижении за месяц до срока подписания контракта. Если же объяснить, на каком основании оклад уменьшился, Вам не могут, налицо нарушение действующего трудового законодательства. Для защиты своих интересов вы можете обратиться в инспекцию по труду. В Минске она находится на улице Карла Маркса,8»

