Нужно ли платить налог, если в собственности находятся две квартиры?

Оксана Артемова спрашивает: «У меня в собственности есть трехкомнатная квартира. От бабушки мне досталась вторая квартира. Обе квартиры находятся в Минске. Должна ли я уплачивать налог и если да, то какой?»

Алесь Хмыль, юрист:

Согласно законодательству, если в собственности находится одна квартира, то никакой налог за нее не платится. Если же в собственности две и более квартиры, то за одну квартиру налог не платится, а за все последующие платится.

В данной ситуации, так как две квартиры находятся в Минске, то за одну из них — кстати, по выбору — нужно платить налог. Налог на сегодня небольшой и составляет 20-30 тысяч белорусских рублей за трехкомнатную квартиру. Налог нужно выплачивать своевременно, иначе будет расти пеня и т. д.

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