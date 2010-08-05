Что делать, если магазин поднимает цену на заказанные цветы в день свадьбы?

Андрей Мазуренко: Понравился букет с каллами. Решил заказать букет из 15 калл. Продавец, созвонившись с хозяйкой магазина — директором Киселевой И. В., сказала, что цена за штуку составит 13 тысяч рублей. Итого, получилось 345 тысяч рублей. Утром мне звонит моя невеста и говорит, что ей позвонил продавец магазина и сообщил: «Цветы стоят уже не 13, а 16 тысяч рублей». Ирина Киселева, директор магазина: Цветы пришли, но их закупочная стоимость поднялась. Мы, чтобы не поставить жениха в неловкое положение, который сделал заявку, позвонили утром и сказали, что стоимость цветка поднялась на 3 тысячи. Разница получилась 54 тысячи рублей. В итоге, жених и вся его семья оказались не только в неловком положении, но еще и в полном раздражении. Андрей Мазуренко: Она говорит: «Понимаете, мы покупаем цветы на аукционе!». А мне эти рассказы, эти глупости не нужны! Ирина Киселева, директор магазина: После нескольких наших разговоров мне пришлось еще пообщаться с его мамой и папой! Я, как руководитель, предложила три варианта решения проблемы. Есть такое понятие «покупатели- террористы», которые зачастую обманывают добропорядочных продавцов. Проанализировав документы, наша съемочная группа убедилась, что цену товара повысил не продавец, а поставщик из Голландии. Договор между продавцом и покупателем не заключался, имеется лишь чек на предоплату и бланк предварительного заказа с пометкой, что исходящая цена может быть изменена, поэтому... Алексей Коноплицкий, юрист: В данном случае отсутствует вина продавца, так как стоимость товара была увеличена по независящим от него обстоятельствам. В соответствии с законом «О защите прав потребителей», продавец обязан заранее уведомить потребителя об увеличении стоимости товара. Покупатель вправе по своему выбору либо расторгнуть договор и вернуть уплаченную им денежную сумму, либо заказать новый букет на ту сумму, которую он уплатил. Жених предпочел вернуть деньги и наказать обидчиков, чтобы впредь не повадно было покупателям свадьбы портить. Ирина Киселева, директор магазина: В наш адрес мы получили угрозы. Он зачем-то обратился в милицию, налоговую, опять же, на СТВ! Сказал, что мало нам не покажется. Чуть ли не война... Надеюсь, что возвращенная предоплата, запись в книге замечаний и предложений удовлетворит наших заказчиков. Мы, в свою очередь, надеемся, что после выхода сюжета, жених останется удовлетворенным. По крайней мере, первое семейное видео у него уже есть. Пусть и скандального характера. Что касается цветочков, то увы, ягодками они не станут. Кроме письменного ответа на жалобу, пострадавший покупатель ничего не получит. Алексей Коноплицкий, юрист: Материальная компенсация морального вреда в данном случае не предусмотрена, так как отсутствует вина продавца. Итак, магазин рассчитался по полной: вернул деньги по первому требованию и предоставил книгу замечаний и предложений. Остается пожелать Андрею отлично провести праздник и неважно, с каллами или без. Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700. Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.

Жених Андрей Мазуренко решил заказать своей невесте на день свадьбы цветы. Однако в день торжества продавец сообщил, что цветы подорожали.