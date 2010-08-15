После приезда съемочной группы СТВ коммунальщики активно взялись за исправление недостатков в водоснабжении квартиры

Чтобы помыться, жители этой квартиры охлаждают воду в банках в течение 3 часов, а питьевую воду покупают в магазине.
Елена Фатулаева:
Стиральная машина подключена к холодной воде, поэтому постирать мы не можем.
Однако после звонка на горячую линию СТВ и приезда съемочной группы коммунальные службы активно взялись за устранение неполадок и обещали в ближайшие сроки выключить горячую, а не холодную воду.
Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.
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