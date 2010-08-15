После приезда съемочной группы СТВ коммунальщики активно взялись за исправление недостатков в водоснабжении квартиры

Коммунальные службы нас уже приучили, к тому, что в летний сезон как минимум две недели мы проводим закаливающие процедуры. А вот в доме №107 по ул. Охотской на целых 5 дней отключили холодную воду.

Чтобы помыться, жители этой квартиры охлаждают воду в банках в течение 3 часов, а питьевую воду покупают в магазине.

Елена Фатулаева:

Стиральная машина подключена к холодной воде, поэтому постирать мы не можем.

Однако после звонка на горячую линию СТВ и приезда съемочной группы коммунальные службы активно взялись за устранение неполадок и обещали в ближайшие сроки выключить горячую, а не холодную воду.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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