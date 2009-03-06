НЕПРОСТОЙ ПРОСТОЙ

Вопрос задает Роман Космодемьянский с улицы Асаналиева:

«Недавно директор частного предприятия на котором я работаю объявил, что на некоторое время в силу финансовых трудностей наше предприятие закрывается на реконструкцию. И всем работникам следует подписать приказ, согласно которому мы уходим в отпуск за свой счет. Документ я не подписал, так как считаю, что подобным образом поступать с людьми нельзя. Должен ли директор платить нам какие-то деньги за время вынужденного простоя?»

Комментирует юрист Тамара Козловская:

«Уважаемый Роман, наниматель вправе только с согласия работника предоставить ему отпуск без сохранения или с частичным сохранением заработной платы. Размер сохраняемой заработной платы определяется по договоренности между нанимателем и работником. В данном случае все зависит от того, подписали ли Вы приказ. Если Ваша подпись стоит, это означает, что с решением руководства Вы согласны. Если же предприятие закрыто в связи с временным простоем, а работники добровольно не согласны уйти в отпуск за свой счет, руководитель обязан выплатить две трети должностного оклада за все время вынужденного простоя. Так что дело за вами.»