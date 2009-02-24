ПОСЛЕ БРАКА

Вопрос задает Григорий Шепелев с улицы Уманская:

«После развода мы с женой поделили квартиру. Получили разные лицевые счета. Скоро моя бывшая собирается уезжать из города и согласна мне продать свою долю . Скажите, куда обращаться за оформлением необходимых документов и кто должен это сделать, я или бывшая супруга?»

Комментирует юрист Григорий Бузо:

«Уважаемый Григорий, для оформления договора купли-продажи следует обращаться в нотариальную контору. Продавец или покупатель должен прийти к нам с паспортом и нотариус по его обращению соберет все документы сам по принципу «одного окна». Когда документы будут готовы, оформлять сделку придете вместе - и продавец, и покупатель.»

