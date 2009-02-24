НАСЛЕДНИЕ И КВАРТИРА

Вопрос задает Николай Щелоков с улицы Захарова:
«Наша семья уже семь лет стоит на очереди по улучшению жилищных условий в Минске. Кроме того мы подпадаем под льготное кредитование. Мои родители проживают в Гомеле и по наследству мне останется от них квартира. Не лишусь ли я право стоять в очереди на улучшение жилья?»
Комментирует юрист Григорий Бузо:
«Уважаемый Николай, согласно Положению «О порядке учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда» граждане снимаются с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий в том числе в случае улучшения жилищных условий, если в результате этого отпали основания для признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Таким образом, получение квартиры по наследству не означает автоматического лишения права находиться на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Согласно п. 3.1.1. указанного Положения нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются среди прочих граждане не имеющие в собственности или в пользовании жилых помещений в данном населенном пункте. Получение вами по наследству квартиры в Витебске не улучшит ваших жилищных условий, поскольку проживаете вы в г. Минске. Таким образом, право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий вы не утратите.»