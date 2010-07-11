Можно ли снести самовольную постройку, построенную на участке?

Геннадий Богданович получил от бабушки в наследство дом. Однако проблемы возникли тогда, когда Геннадий хотел снести гараж, который соседи самовольно построили на его участке.

Геннадий Богданович:

Нам достался земельный участок с самовольной постройкой, возведенной нашими соседями. Еще при жизни бабушки они неоднократно пытались узаконить данную постройку, но бабушка была категорически против как узаконивания, так и строительства на ее участке.

Постройка, кстати, всегда представляла собой место для хранения ненужных вещей. Семья Богдановича, не придав должного значения гаражу, начала строить на отведенной территории коттедж. Геннадий дал время соседям самим убрать свое добро. Он посчитал, что если земля его, то и чужие стены всегда снести успеет. Но тут его ждал неприятный сюрприз.

Геннадий Богданович:

Мы приступили к строительству. Однако этот самовольно построенный гараж мешал подводу коммуникаций, поэтому мы обратились к соседям, чтобы они снесли самовольную постройку. На это соседи дали категорический отказ.

Чтобы мирно урегулировать вопрос, Геннадий обратился в местные органы власти. Но и тут столкнулся с непониманием.

Геннадий Богданович:

Сенницкий сельисполком, изучив правоустанавливающие документы на самовольное строительство гаража, вынес моим соседям предписание о сносе данной постройки, так как она не может быть узаконена на чужом земельном участке.

Сенницкий сельский совет сперва дал предписание на снос незаконно построенного гаража, а затем, в целях урегулирования семейного конфликта, решил и вовсе изъять землю. Сейчас семья Богдановича направила заявление в прокуратуру.

Геннадий Богданович может потерять свои деньги, вложенные в недостроенный коттедж. Непонятно, на каком основании Сенницкий сельский совет лишает хозяина земли, доставшейся ему по наследству от бабушки, вместо того чтобы уничтожить незаконную постройку соседей на чужом участке.

Ксения Кобаса, юрист:

Если гражданин возводит какую-либо постройку либо объект недвижимого имущества на земельном участке, который ему не принадлежит, то данный объект является самовольным строительством и подлежит сносу. У гражданина, который возвел этот объект, никаких прав на него нет.

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