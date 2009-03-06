КОГДА С РЕШЕНИЕМ НЕ СОГЛАСЕН

Следующий вопрос задает Александр Морозов с улицы Минина:

«Уважаемые юристы объясните, какой срок установлен законом для подачи кассационной жалобы? Дело в том, что на руки решение суда мне выдали не сразу, а только через пять дней.»

Комментирует юрист Игорь Позняков:

«Законом установлен десятидневный срок обжалования решения суда. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом кассационная жалоба должна быть подана в суд в десятидневный срок со дня вынесения решения или со дня вручения этого решения с мотивировочной частью. Если жалоба подана позже, но причины такого опоздания уважительные (например, болезнь), то срок на кассационное обжалование может быть восстановлен судом.»

